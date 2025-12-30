  • İSTANBUL
Alman otomotiv devine iflas şoku: Binlerce çalışanın kaderi belirsiz

Avrupa otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor. Otomotiv sanayisine plastik parça tedarik eden kritik bir Alman üretici iflas başvurusunda bulundu. Kararın bin çalışanı doğrudan etkilemesi beklenirken, şirketten maaşlarla ilgili ilk açıklama geldi.

Avrupa otomotiv sektörünün lokomotif ülkelerinden biri olan Almanya’da alarm zilleri çalıyor. Otomotiv sanayisine plastik parça tedarik eden Diepersdorf Plastik Üretim, yaşanan finansal darboğaz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Gelişmenin, şirket bünyesinde çalışan yaklaşık bin kişiyi doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.

 

Kritik parçalar üretiyordu

Alman otomotiv endüstrisi için stratejik tedarikçiler arasında gösterilen Diepersdorf’un; radyatör ızgaraları, ayna kapakları ve direksiyon muhafazaları gibi birçok önemli plastik otomotiv parçasının üretimini yaptığı bildirildi. İflas sürecinin, şirketin Almanya genelindeki tüm tesislerinde görev yapan çalışanları kapsadığı belirtiliyor.

 

Maaşlar için güvence mesajı

Şirket yetkilileri, iflas başvurusu sonrası çalışanları rahatlatan bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, çalışan maaşlarının kısa vadede güvence altına alındığı ve ödemelerde aksama yaşanmaması için gerekli adımların atıldığı kaydedildi. Bu uygulamanın, faaliyetlerin tamamen durmasının önüne geçmek amacıyla devreye alındığı aktarıldı.

 

Kurtarma ve yeniden yapılanma arayışı

Öte yandan şirket yönetiminin, başta otomotiv üreticileri olmak üzere tedarik zincirindeki tüm paydaşlarla görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Diepersdorf’un faaliyetlerine devam edebilmesi için yeniden yapılanma ve finansal kurtarma seçeneklerinin masada olduğu ifade ediliyor.

Alman otomotiv sektöründe yaşanan bu gelişme, tedarik zincirindeki kırılganlığın ve artan mali baskıların sektörü ne denli zorladığını bir kez daha gözler önüne serdi.

