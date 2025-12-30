  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki idari soruşturma tamamlandı! Öğrencilerin disiplin cezaları belli oldu

‘Bizden değil bu ahlaksız’ demişti! Tesettür rahatsızı Gülben’den Destici’ye racon: Ben kin tutmam avukat tutarım!

Yılbaşı saçmalığı yüzünden İstanbul’da 50 bin polis soğukta nöbet tutacak

Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak için taşeronlar sahaya sürüldü! Tasmayı tutan eli iyi biliyoruz

Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor

‘Stepne’ kıymete bindi

Türkiye şehitlerini uğurluyor!

ABD siyonist İsrail’e 8,6 milyar dolarlık 25 adet F-15 verecek Katil devlete Trump kıyağı!

Ebu Ubeyde Türk kökenli çıktı! 'Türkiye'den göç etmiş bir aile. Türk pasaportu dahi vardı'

Konya tamamladı, Bursa uyudu!
Dünya Lazkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Dünya

Lazkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Lazkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Suriye'nin Lazkiye ilinde kentte sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Lazkiye İç Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının saat 17.00’dan itibaren başlayacağı ve 31 Aralık Çarşamba günü saat 06.00’a kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın acil durumları, sağlık personelini ile ambulans ve itfaiye ekiplerini kapsamadığı vurgulandı.

- Sahil bölgesindeki olaylar

Devrik rejime yakınlığıyla bilinen Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal'ın protesto çağrısı üzerine Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde farklı noktalarda 28 Aralık’ta gösteriler düzenlenmişti.

Gazal, Humus kentinde DEAŞ'ın 26 Aralık’ta bir camiye düzenlediği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yaparak, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebiyle taraftarlarını gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

Yönetim karşıtı bu gösterilerde yer yer şiddet eylemlerine dönüşen olaylarda 4 kişi ölmüş 108 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu'nun ağzından barış kelimesi eksik olmuyor! Dikkat çeken Suriye açıklaması
Netanyahu'nun ağzından barış kelimesi eksik olmuyor! Dikkat çeken Suriye açıklaması

Dünya

Netanyahu'nun ağzından barış kelimesi eksik olmuyor! Dikkat çeken Suriye açıklaması

Esed'in artıklarına nefes aldırmak yok: Suriye ordusu Lazkiye ve Tartus'a konuşlandı
Esed'in artıklarına nefes aldırmak yok: Suriye ordusu Lazkiye ve Tartus'a konuşlandı

Dünya

Esed'in artıklarına nefes aldırmak yok: Suriye ordusu Lazkiye ve Tartus'a konuşlandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23