  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’nin hamleleri bölgedeki güç dengesini yeniden gündeme getirdi Atina Tel Aviv hattı tutuştu

Oreşnik, Belarus’ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı

McDonald's barış teorisi çökerken Türkiye hiper harp çağını başlatıyor

En sevdiği kelime dünyayı altüst etti: Küresel Ticarete Trump hançeri!

Yılmaz, işsizlik oranının 31 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğine dikkati çekti İşsizlik hedefine ulaşacağız

Grev günlerinde Phuket kaçamağı! İşçilere cefa, CHP'li başkana sefa

Türkiye'de 'çete' pandemisi! İstanbul’daki çifte infazın talimatı İtalya’daki Barış Boyun'dan geldi!

Batı’nın 'medeniyet' masalı çöktü: Avustralya’da Müslümanlara yönelik ırkçı vahşet

Netflix ve Tesla’dan sonra NASA’nın 4 güvenlik zafiyeti buldu NASA'nın açığını Denizli'den yakaladı

İstanbul'da iki tanker acil durum çağrısı yaptı
Ekonomi Borsa bugün yükseldi
Ekonomi

Borsa bugün yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Borsa bugün yükseldi

Borsa günü yükselişle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 4,88 ile sigorta oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazanarak 11.220,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 4,88 ile sigorta oldu.

 

Küresel piyasalarda, yılbaşı tatili öncesinde işlem hacmi düşük seyrederken, gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi. BIST 100 endeksi ise günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Almanya ve Japonya'da piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını, İngiltere'de ise piyasaların erken kapanacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Yabancının payı dipte kaldı!
Yabancının payı dipte kaldı!

Ekonomi

Yabancının payı dipte kaldı!

Borsa dünyasında taşlar yerinden oynadı! SPK o isimlerin gözünün yaşına bakmadı, ceza miktarı dudak uçuklattı!
Borsa dünyasında taşlar yerinden oynadı! SPK o isimlerin gözünün yaşına bakmadı, ceza miktarı dudak uçuklattı!

Yerel

Borsa dünyasında taşlar yerinden oynadı! SPK o isimlerin gözünün yaşına bakmadı, ceza miktarı dudak uçuklattı!

New York borsası günü düşüşle kapattı
New York borsası günü düşüşle kapattı

Ekonomi

New York borsası günü düşüşle kapattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23