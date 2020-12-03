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Aktüel Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Aktüel

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:30:12 -
Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

SAKARYA (AA) - Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir grup Modern Sanayi Sitesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelerek burada çalışan S.Y. ve A.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y. ile A.A. tabancayla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, S.Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.


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