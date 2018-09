Sakarya'da sahte evrak hazırlarken yakalandı

Hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik olmak üzere çeşitli suçlardan cezaevinde yatarken firar ettiği öğrenilen Ahmet Ercan Y.'nin Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri evine baskın yaptı. Ahmet Ercan Y., M.İ. isimli kadınla para karşılığı sınava girmeden ehliyet almak üzere, F.K. isimli kişi ile de Yargıtay'daki dosyasını kaldırmak üzere bir miktar para karşılığı anlaştığını tespit etti. Operasyonda Ahmet Ercan Y. ile yanındaki Sevim M. isimli kadın gözaltına alındı.

Şüphelinin yaşadığı evde yapılan aramada M.İ. adlı kadın adına düzenlenmiş sahte ehliyet, 14 adet sahte 100 TL, 2 adet sahte 100 ABD doları, farklı isimler ile hazırlanmış 2 adet sahte ehliyet ile aracında kullandığı 2 adet sahte plaka ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ahmet Ercan Y. ile Sevim M. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.