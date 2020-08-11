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Aktüel

Sakarya'da polislerle denetime çıkan down sendromlu Ahmet'e sürpriz doğum günü kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-08-11 18:20:16 -
Sakarya'da polislerle denetime çıkan down sendromlu Ahmet'e sürpriz doğum günü kutlaması

SAKARYA (AA) - İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Sakarya'da polis ekipleriyle denetime çıkan down sendromlu Ahmet Sadık Ceylan'a doğum günü sürprizi yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Katlı Pazar ve Dar Sokak girişindeki işletmeleri gezen down sendromlu Ceylan, esnafla sohbet ederek, maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

Ahmet Sadık Ceylan, vatandaşlara da maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Denetim sonunda polis ekiplerinin sürpriz doğum günü kutlamasıyla şaşıran Ceylan, büyük mutluluk yaşadı.

Kaya ile doğum günü pastasını kesen Ahmet Sadık Ceylan, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

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