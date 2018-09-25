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Sakarya'da parkta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı

Hendek ilçesinde Emine U. parkta tartıştığı eşi Osman U'ya kurşun yağdırdı.

25 Eylül 2018 Salı 21:17
Sakarya'da parkta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı

Hendek ilçesinde, Osman U. (54), tartıştığı eşi Emine U. (48) tarafından evlerinin önündeki parkta tabanca ile boynundan ve bacağından vurularak yaraladı.

Olay saat 17.30 sıralarında, Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi'ndeki Zeki Cömert Parkı'nda meydana geldi. Emine U. eşi Osman U. ile evlerinin önündeki parkta bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre, tabancasını çıkaran Emine U. eşinin üzerine ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Osman U.'nun boynuna, biri de bacağına isabet etti. Yaşadığı şok üzerine olay yerinden koşarak uzaklaşan Osman U., kendisini yakında bulunan Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine atarak, polislerden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Osman U., ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Emine U. ise olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:17
  1. Sakarya
  2. Hendek
  3. tabanca

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