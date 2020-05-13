Sakarya’da park ve sokaklar çocukları özlemiş

Korona virüs kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması gelen çocuklar haftalar sonra sokağa çıktı. Parklara adeta hücum edenler çocukların mutlulukları gözlerinden okunduğu görüldü.

Türkiye’de ilk korona virüs vak’asının görülmesinin ardından ülke genelinde alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart’tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme planı kapsamında 0-14 yaş grubunda olanlar 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıktı. Parklara adeta hücum eden çocuklar gönüllerince belirlenen saatler arasında eğlendi.

Çok eğlendik

Dışarı çıktığı için mutlu olan 9 yaşındaki Enes Turgut yaptığı açıklamada, “Sokağa çıktığım için çok mutluyum. Uzun zamandır çıkmıyordum. Böyle bir duygu çok güzel. Bisiklet sürdük, top oynadık çok eğlendik” derken, 9 yaşındaki Halit Kerem Aydın ise yaptığı açıklamada, “Sokağa çıkmayı çok özlemişim. Çok zamandır sokağa çıkmıyordum. Sokağa çıkamayınca üzülüyordum. Arkadaşlarımı özledim onlarla oynamayı özledim. Sokağa çıktığım için çok mutluyum” diye konuştu.