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Yerel Sakarya’da nefes kesen çığ tatbikatı
Yerel

Sakarya’da nefes kesen çığ tatbikatı

Sakarya AFAD ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ekiplerinin çığ düzen arazide mahsur kalan 4 kazazedeyi kurtardıkları ‘Çığda Arama Kurtarma Tatbikatı’ nefes kesti.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 15:37:00 -

Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma ekipleri ile Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JAK ekipleri hizmet içi eğitimler kapsamında gerçeğini aratmayan ‘Çığda Arama Kurtarma Tatbikatı’ gerçekleştirdi. Tatbikata AFAD 40 personel, 2 K-9, 1 adet 8x8 Argo arazi aracı, JAK 8 personel, 4 kar motoru, 2 K-9 ile katılım sağladı. Tatbikat; toplam 48 personel, 4 arama köpeği, 4 kar motoru ve 1 8x8 ambfibi aracın katılımı ile yapıldı. Düzenlenen tatbikatta AFAD ve JAK ekiplerinin birlikte çalışma kabiliyetleri de geliştirilerek, olası görevlerde daha koordine halde çalışmaları hedeflendi.

Tatbikatta, çığ düşen arazinin değerlendirmesini yapan ekipler risk ve müdahale şekillerini belirledi. Ekiplere ait K-9’larla yapılan aramalarda 2 kazazedeye ulaşıldı. Kaba sondalama ve sonrasında ince sondalama tekniklerinin uygulanarak son 2 kazazedeye ulaşılmasının ardından tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.

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