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Aktüel

Sakarya'da muhtarın silahla vurduğu kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:10:34 -
Sakarya'da muhtarın silahla vurduğu kişi öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Başpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih Tektaş ile Turgay Baş (39) henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tektaş, yanında bulundurduğu tabancayla Baş'a ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Baş, kaçmaya çalışırken girdiği bir dükkanda yere yığıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Baş, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan Tektaş'ı arama çalışması başlattı.

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