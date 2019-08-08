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Sakarya’da mısır üreticilerinden açıklama

Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, mısır üreticilerinin yaşadığı sıkıntı ve talepleriyle ilgili basın açıklaması düzenledi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:41
Sakarya’da mısır üreticilerinden açıklama

Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, mısır üreticilerinin yaşadığı sıkıntı ve talepleriyle ilgili basın açıklaması düzenledi.


Sakarya’da mısır hasadına az bir zaman kalırken, Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar ve çiftçiler, mısır taban fiyatları, mısır maliyetleri, mısır fiyatları ve üreticilerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı. Bayraktar, yaklaşık 450 bin ton civarındaki yıllık mısır üretim miktarıyla Türkiye’nin mısır üretiminin yüzde 7’sini gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye’de mısır üretilen iller arasında 7’inci sırada yer almakta olduğunu söyledi. Mısır üreticilerinin üretimlerden yeterli gelir elde edemediklerini belirten Bayraktar, “İlimiz ekonomisi için ve üreticilerimiz için böyle değerli bir ürünü üreten mısır üreticilerimiz zor durumdadır. Üreticilerimiz üretimlerinden yeterince gelir elde edememekte, elde ettiği gelirin önemli bir kısmını üretim için yaptığı masraflara harcamaktadır. Kalan tutarda borçlarını kapatmaya yetmemektedir. Mısırda hasada yaklaştığımız şu günlerde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız sorunların yaşanmaması için gerek Tarım Bakanlığımıza, gerek piyasadaki özel sanayici ve tüccar alıcılara ve gerekse mısır üreticilerimize talep ve uyarılarımızı basın yoluyla duyurmak amacıyla bu toplantıyı düzenledik” dedi.



TMO geçen yıl 14 rutubet kuru mısır fiyatı olarak ton başına 950 TL’lik fiyat açıklamıştı


Son 1 yıl içerisinde mısır üretiminde kullanılan gübre ve tarım ilaçları fiyatlarında yüzde 100’e yakın, mazot fiyatı ve işçilik ücretlerinde de yüzde 50’nin üzerinde artış yaşandığını söyleyen Bayraktar, “Öncelikle Toprak Mahsulleri Ofisinin 2019 yılı mısır alımı taban fiyatını biran önce açıklamasını talep ediyoruz. TMO geçen yıl 14 rutubet kuru mısır fiyatı olarak ton başına 950 TL’lik fiyat açıklamıştır. Son 1 yıl içerisinde mısır üretiminde kullanılan gübre ve tarım ilaçları fiyatlarında yüzde 100’e yakın, mazot fiyatı ve işçilik ücretlerinde de yüzde 50’nin üzerinde artış yaşanmıştır. TMO bu yıl alım fiyatını belirlerken son 1 yıllık dönemde girdi kalemlerinde görülen artışları göz önünde tutmayı ihmal etmemelidir. TMO mutlak suretle hasat başlamadan fiyatını açıklamalı hızlı bir şekilde alımlara girmelidir. İlimizde iklim koşullarından kaynaklanan rutubeti yüksek mısır üretilmesi ve TMO’nun fiyatlarının yüksek rutubetli mısırlarda piyasadan düşük kalması sebebi ile ilimizde alım yapmamasına rağmen hasat öncesinde alım fiyatını açıklayarak hızlı bir şekilde kuru mısır üreten bölgelerde alıma girmesi özellikle Konya ve Eskişehir illerinden ilimize mısır gelmesini önleyeceğinden piyasada fiyat istikrarının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle TMO üretici hasada başlamadan önce üretim maliyetlerindeki artışları dikkate alarak üreticiyi memnun edecek bir fiyat açıklamalı, açıklanan fiyatında istikrarlı bir şekilde piyasada olumlu sonuçlarının görülebilmesi için hızlı bir şekilde alım yapmalıdır. Üreticinin borçlu olmasından kaynaklanan piyasaya arz talep dengesini bozacak şekilde mal sürmesini fırsatçılık yaparak fiyatları hızla aşağı düşürerek üreticiyi mağdur edecek uygulamalardan uzak durmalıdırlar” diye konuştu.



“Üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, ülkemiz herkes kazansın istiyoruz”


Üreticinin, Tarım ve Orman Bakanlığından beklentilerinden biri de mısır pirim desteklerinin ton başına en az 70 TL’ye çıkarılması olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Tarım Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan 2 yıl üst üste mısır eken üreticilerimizi 3. yılda mısır ekmeleri halinde cezalandıran ve mısır pirim desteklerinden mahrum bırakan uygulamaya son verilmesi mısır üreticilerimiz tarafından talep edilmektedir. Üreticilerimizin elinde mısır varken Bakanlığımız tarafından mısır ithalatına izin verilmemesi üreticilerimizin bir diğer beklentisidir. Ülkemizde yetişen doğal mısır varken insan sağlığına vereceği zararlar konusunda endişeye sebebiyet veren GDO’lu mısırların ülkemize sokulmaması üreticilerimizin ve genel olarak halkımızın isteğidir. Ziraat Odaları olarak amacımız üreticimizin mısırını değerinden sattığı bir mısır piyasasının oluşmasıdır. Mısır piyasasındaki sorunlar çözülsün istiyoruz. Üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, ülkemiz herkes kazansın istiyoruz. Ancak birileri kazanırken, üreticilerimiz sömürülmesin diyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:41
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