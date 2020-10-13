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Aktüel Sakarya'da kümes hayvanlarının bulunduğu kamyoneti çalan zanlılar İstanbul'da yakalandı
Aktüel

Sakarya'da kümes hayvanlarının bulunduğu kamyoneti çalan zanlılar İstanbul'da yakalandı

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:25:13 -
Sakarya'da kümes hayvanlarının bulunduğu kamyoneti çalan zanlılar İstanbul'da yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kümes hayvanlarının bulunduğu kamyoneti çaldıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde kasasında canlı kanatlı hayvanların bulunduğu kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan gelen 3 şüphelinin hırsızlığını gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda şüpheliler, Ümraniye ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.

Operasyonda, 54 canlı kanatlı hayvan (tavuk-kaz), 1 hilti, 1 ağaç kesme motoru ile şase ve plaka bilgileri değiştirilmiş çalıntı kamyonet ele geçirildi. Hayvanlar ve malzemeler sahibine teslim edildi.

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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