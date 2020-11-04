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Aktüel Sakarya'da Kovid-19 tedbirlere uymayan 7 bin 63 kişiye idari ve adli işlem uygulandı
Aktüel

Sakarya'da Kovid-19 tedbirlere uymayan 7 bin 63 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:43:05 -
Sakarya'da Kovid-19 tedbirlere uymayan 7 bin 63 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da pandemi sürecinde kurallara uymadıkları gerekçesiyle 7 bin 63 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Ekiplerce yapılan denetimlerde pandemi sürecinde maske takmayan 3 bin 7, sosyal mesafe kuralına uymayan 1081, karantina kuralını ihlal eden 66 ve diğer koronavirüs tedbirlerine riayet etmeyen 2 bin 260 kişi ile fazla yolcu taşıyan 154 sürücü ve salgınla ilgili düzenlemelere uymayan 408 iş yeri sahibine toplam 7 milyon 643 bin 287 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sosyal mesafeyi korumayan 17 kişi, karantina kuralını ihlal eden 27 kişi, tedbirlere uymayan 33 iş yeri sahibi, fazla yolcu taşıyan 5 sürücü ile diğer koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Böylece kent genelinde salgın sürecinde tedbirlere uymayan 7 bin 63 kişi hakkında idari ve adli işlem gerçekleştirildi.


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