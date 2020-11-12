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Aktüel Sakarya'da Kovid-19 denetimleri iki katına çıkarıldı
Aktüel

Sakarya'da Kovid-19 denetimleri iki katına çıkarıldı

Vali Çetin Oktay Kaldırım: - "Salgınla mücadelede tüm kurumlarımız fedakarca 7/24 görev yapıyor. Bizim de bireysel olarak tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Gelin Sakarya olarak, bütün vatandaşlarımız el ele vererek bir seferberlik ruhuyla hareket edelim, bu salgını yenelim. Bu ciddi bir sorumluluk olduğu gibi aynı zamanda kul hakkıdır"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:39:39 -
Sakarya'da Kovid-19 denetimleri iki katına çıkarıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri iki katına çıkarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin en etkili yolu olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler sıklaştırıldı.

Kovid-19 salgını çerçevesinde vaka sayısının düşürülmesi ve alınan tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik Vali Kaldırım'ın koordinesinde, ilçelerde kaymakamların bizzat katılımıyla yetkililer ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla cadde ve sokaklarda, pazar yerlerinde, toplu ulaşım araçlarında ve tüm iş yerlerinde denetimler sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaldırım, en önemli gündemin salgınla mücadele olduğunu ve bu konuda denetimleri iki katına çıkardıklarını belirtti.

Salgınla mücadelede seferberlik başlattıklarını aktaran Kaldırım, şunları kaydetti:

"Yaza nispetle oldukça riskli olan kış aylarına girmiş olduk. Kapalı alanlarda virüsün yayılım alanı daha genişleyecek. Kış mevsimi koronavirüs için en çok dikkat edilmesi gereken aylar olacak. Kovid-19'a dönük koruyucu aşı henüz bulunamadı. Salgınla mücadelenin şu anda tek ilacı; tedbirlere uyma, kişisel önlemeleri alıp hastalığa yakalanmama...

Salgınla mücadelede tüm kurumlarımız fedakarca 7/24 görev yapıyor. Bizim de bireysel olarak tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek onlara bu durumda yardımcı olmamız gerekiyor. Gelin Sakarya olarak, bütün vatandaşlarımız el ele vererek bir seferberlik ruhuyla hareket edelim, bu salgını yenelim. Bu ciddi bir sorumluluk olduğu gibi aynı zamanda kul hakkıdır."

Kaldırım, salgının yayılımının önlenmesi için ülke genelinde alınan kararların yanı sıra kent özelinde de ek kararlar almak durumunda kaldıklarını ifade ederek, bu konuda tüm Sakaryalıların alınan kararlara riayet etmelerinin salgının önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Vali Kaldırım, her vatandaşın desteğine ihtiyacın olduğunu, maske, temizlik ve mesafe kurallarına önemle uyulmasını, kalabalıktan uzak durulmasını, misafirliklere ara verilmesini, taziye, hasta ziyaretlerinin yapılmayıp telefonla yerine getirilmesini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını ve tedbirlere hassasiyetle uyulmasını istedi.


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