Gündem Sakarya'da korkunç kaza: Aracın üstü jilet gibi kesildi
Gündem

Sakarya'da korkunç kaza: Aracın üstü jilet gibi kesildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Sakarya'da korkunç kaza: Aracın üstü jilet gibi kesildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolu geçişinde çekiciye çarpın yabancı plakalı aracın tavan kısmı jilet gibi kesilirken, otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminden Ankara istikametinde A.G'nin (47) kullandığı otomobil, T.A. (63) idaresindeki çekiciye Hendek Gişeleri mevkisinde arkadan hızla çarptı.

Tavan kısmı jilet gibi kesilen otomobildeki yolcu R.Ç'nin (52) cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Yaralanan A.G. de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çekicinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

