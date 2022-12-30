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Aktüel Sakarya'da iş yerine silahlı saldırı
Aktüel

Sakarya'da iş yerine silahlı saldırı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir iş yerinin camlarına silahla ateş açıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 22:44:00 - 2022-12-30 22:45:02

Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinden Çark Caddesi’ne bağlanan ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin camlarına şüpheli veya şüphelilerce silahla ateş açıldı.

Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Silahla ateş açıldığı anda iş yerinin kapalı olduğu öğrenildi.

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