Sakarya'da ilginç kaza! Makas atan tır sürücüsü ağaca çarptı, sonrasında yaptığı şey herkesi şoke etti
Sakarya Serdivan'da makas atarken kontrolünü kaybeden tır sürücüsü ağaca çarptı. Tır şoförü, meydana gelen kazadan sonra, devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü.
Sakarya Serdivan'da makas atarken kontrolünü kaybeden tır sürücüsü ağaca çarptı. Tır şoförü, meydana gelen kazadan sonra, devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü.
Kaza, D-100 Karayolu Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yabancı uyruklu M.T. idaresindeki yabancı plakalı tır makasladı.
Tır ağaca çarparak durabilirken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören tırın sürücüsü, devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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