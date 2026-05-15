  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KPSS şartı yok! Kamuya 26 bin 42 yeni personel alımı yapılacak! Temizlik, güvenlik, şoför, memur... Küçükçekmece'de Nefes Kesen Takip: Polis Uyarı Ateşi Açtı, Şüpheliler Kıskıvrak Yakalandı NATO Ankara Zirvesi Öncesi Washington’dan Kritik Mesajlar: Türkiye "Sorumlu Yetişkin" Rolünde SGK uzmanı duyurdu: Emekliler için çifte ödeme müjdesi! Kardeş ülke 750 kilometre menzilli füzesini başarıyla test etti! Sumud’tan askeri koruma çağrısı: Küresel Filo Marmaris’ten Yola Çıktı Sakın evden çıkmayın! Afrika'dan boğucu çöl tozu geliyor Trump'tan Çin ziyareti sonu kendisini öven mesaj: "Xi başarılarım için beni tebrik etti" Emekli maaşına emsal karar! Artık af yok 'Kürtler ABD ve İsrail'e nasıl taşere edildi?'
Sağlık Azı da fazlası da zarar: Uyku düzeni bozulunca yaşlanma hızlanıyor
Sağlık

Azı da fazlası da zarar: Uyku düzeni bozulunca yaşlanma hızlanıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Azı da fazlası da zarar: Uyku düzeni bozulunca yaşlanma hızlanıyor

Yeni bir araştırma, yetersiz ya da aşırı uyku süresinin beyin, kalp, akciğerler ve bağışıklık sistemi dahil olmak üzere vücuttaki biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceğini ve çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilebileceğini ortaya koydu.

Uluslararası bir araştırma ekibi, Birleşik Krallık Biyobankası’nda yer alan yaklaşık yarım milyon katılımcının verilerini analiz ederek bu sonuca ulaştı.

Bulgular, düzenli olarak gecede altı saatten az veya sekiz saatten fazla uyuyan kişilerin, vücut genelinde daha hızlı biyolojik yaşlanma belirtileri gösterme eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, “biyolojik yaşlanma saatleri” olarak adlandırılan yöntemleri kullandı. Bu araçlar, beyin taramaları, kan proteinleri ve vücuttaki kimyasal belirteçler gibi biyolojik verilerden yararlanarak, bir kişinin kronolojik yaşına kıyasla ne kadar hızlı yaşlandığını makine öğrenmesiyle tahmin ediyor.

Sonuçlar, U şeklinde bir desen ortaya koydu: Orta aralıkta uyuyan kişiler en sağlıklı sonuçları gösterirken, hem düşük hem de yüksek uyku süresine sahip olanlarda daha belirgin biyolojik yaşlanma tespit edildi.

Sistemik etkiler ortaya çıktı

Bu bağlantı, beyin, akciğer, karaciğer, bağışıklık sistemi, cilt ve metabolizma gibi organ ve sistemlerin tamamında görülüyordu.

Kısa uyku, uyku ve ruh sağlığı üzerine yapılan diğer çalışmalarda da görüldüğü gibi, depresyon ve anksiyete gibi beyinle ilişkili bozukluklarla anlamlı düzeyde bağlantılıydı.

Çalışmanın başyazarı ve ABD’deki Columbia Üniversitesi Vagelos Hekimler ve Cerrahlar Fakültesi’nden radyoloji doçenti Junhao Wen, “Beyinle beden arasındaki bu geniş çaplı örüntü önemli; çünkü bize, uyku süresinin tüm fizyolojimizin derinlerine işlemiş bir parçası olduğunu ve vücudun her yerinde geniş kapsamlı sonuçlar doğurduğunu gösteriyor,” dedi.

Beyinle ilişkili hastalıkların ötesinde, kısa uyku; kalp hastalığı, tip 2 diyabet, obezite, astım gibi solunum sorunları ve reflü gibi sindirim problemleriyle de ilişkilendirildi.

Uzun süre uyumak da sağlık sorunlarıyla bağlantılıydı; ancak araştırmacılar, bunun kimi zaman doğrudan zarara yol açmaktan çok altta yatan bir hastalığın göstergesi olabileceğini belirtiyor.

Wen, “Önceki çalışmalar, uykunun büyük ölçüde yaşlanma ve beynin patolojik yüküyle bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu,” dedi.

“Bizim çalışmamız ise bir adım daha ileri giderek, çok az ve çok fazla uykunun neredeyse tüm organlarda daha hızlı yaşlanmayla ilişkili olduğunu gösteriyor; bu da, uykunun metabolik denge ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi dahil olmak üzere, beyin ve bedenin uyum içinde çalıştığı bir ağ içinde organ sağlığını korumada önemli olduğu fikrini destekliyor," diye ekledi.

Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmanın bu değişikliklere tek başına uykunun neden olduğunu kanıtlamadığını vurguluyor. Ayrıca, uyku verilerinin büyük bölümünün kişilerin kendi beyanlarına dayandığını ve bunun uykuyu doğrudan ölçmek kadar güvenilir olmayabileceğini hatırlatıyor.

Bilim insanlarına göre, kötü uykunun yaşlanmayı doğrudan hızlandırıp hızlandırmadığını ya da altta yatan sağlık sorunlarının da uyku düzenini etkileyip etkilemediğini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Ayrıca, gelecekte yapılacak çalışmalarda uykunun daha hassas ölçülmesini ve daha çeşitli nüfus gruplarının incelenmesini öneriyorlar.

Titreme gelmeden yıllar önce sinyal veriyor: Parkinson’un sinsi yüzü
Titreme gelmeden yıllar önce sinyal veriyor: Parkinson’un sinsi yüzü

Sağlık

Titreme gelmeden yıllar önce sinyal veriyor: Parkinson’un sinsi yüzü

Bağırsakta gizli virüs şüphesi: Kanserin nedenine yeni ipucu
Bağırsakta gizli virüs şüphesi: Kanserin nedenine yeni ipucu

Sağlık

Bağırsakta gizli virüs şüphesi: Kanserin nedenine yeni ipucu

Türk bilim insanlarından Alzheimer’a neşter: Yerli molekülle yeni bir dönem başlıyor
Türk bilim insanlarından Alzheimer’a neşter: Yerli molekülle yeni bir dönem başlıyor

Sağlık

Türk bilim insanlarından Alzheimer’a neşter: Yerli molekülle yeni bir dönem başlıyor

Mazlum hastaların umudunu sömüren şarlatanlara geçit yok! Kanser tacirlerine yargı tokadı: Hesap verecekler
Mazlum hastaların umudunu sömüren şarlatanlara geçit yok! Kanser tacirlerine yargı tokadı: Hesap verecekler

Sağlık

Mazlum hastaların umudunu sömüren şarlatanlara geçit yok! Kanser tacirlerine yargı tokadı: Hesap verecekler

Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler

Gündem

Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan "Hantavirüs" açıklaması: Şu anda böyle bir salgın riski yok
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Hantavirüs” açıklaması: Şu anda böyle bir salgın riski yok

Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Hantavirüs” açıklaması: Şu anda böyle bir salgın riski yok

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23