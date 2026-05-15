Sakın evden çıkmayın! Afrika'dan boğucu çöl tozu geliyor

Türkiye’ye Senegal kaynaklı çöl tozu taşınımı beklendiği bildirildi. Meteoroloji’nin günlerdir yaptığı sağanak ve kuvvetli yağış uyarılarıyla birlikte birçok kentte çamur yağışı görülebileceği belirtildi.

Türkiye, son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından üst üste yapılan 'sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarılarının etkisi altında.

Yapılan bu uyarılara bir yenisi daha eklendi.

SENEGAL'DEN ÇÖL TOZU GELİYOR

Hava Forum tarafından yapılan bilgilendirmede, Afrika üzerinden gelen çöl tozlarının hafta sonu yeniden Türkiye’yi etkisi altına alacağı belirtildi.

Çöl tozlarının belirli bir bölgede değil yurt genelinde etkili olabileceği kaydedildi.

ÇAMUR YAĞMURU YAŞANABİLİR

Açıklamada ayrıca, Senegal kaynaklı toz taşımının yağışlarla birleşerek, çamur yağmuru şeklinde yağış görüşebileceği belirtildi.

Uzmanlara göre çöl tozu taşınımı yağışlı hava sistemiyle birleştiğinde araçlar, binalar ve açık alanlarda çamur tabakası oluşabiliyor.

Toz taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiği de ifade edilirken atmosferde taşınan toz partiküllerinin yaratacağı kirlilik sebebiyle, vatandaşlardan pencere ve kapıları kapatmaları isteniyor.

39 İLE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda da 39 kent için sarı kodlu uyarı verilmişti.

İç Anadolu, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde etkisini artıracak gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle olası olumsuzluklara karşı 'dikkatli olun' uyarısı yapılmıştı.