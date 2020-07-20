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Aktüel

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:33:28 -
Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hüseyin İpekçioğlu Caddesi'nde seyreden Ümit K. (40) idaresindeki 34 DL 3548 plakalı otomobil, Murat İ'nin (33) kullandığı 16 AC 1891 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Murat İ. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki çam ağacına çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Murat İ. ile otomobilde bulunan yaşları 1 ila 13 arasında değişen 4'ü çocuk 5 kişi, sağlık personelince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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