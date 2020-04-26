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Yerel

Sakarya’da feci traktör kazası! Ölü ve yaralı var

Sakarya’da direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan oğlu da yaralandı.

2020-04-26 15:58:00 -
Sakarya’da feci traktör kazası! Ölü ve yaralı var

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tarlaya çalışmaya giden Vahap Yılmazkaya'nın kullandığı 54 SE 331 plakalı traktör, Akçay Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

Kazada, traktörün altında kalan Yılmazkaya ve oğlu A.Y. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vahap Yılmazkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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