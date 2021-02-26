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Yerel Sakarya'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ayakları kırıldı
Yerel

Sakarya'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ayakları kırıldı

Sakarya'da yol ayrımında cip ve otomobil kafa kafaya çarpışınca sürücü ve eşinin ayakları kırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 16:04:00 -
Sakarya'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ayakları kırıldı

Kaza, Kocaali ilçesi Yalı Mahallesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat K. idaresindeki 34 YJ 1916 plakalı Nissan marka cip ile Yasin E. İdaresindeki 34 UB 2060 plakalı Volkswagen marka otomobil yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında 34 UB 2060 plakalı araçta bulunan sürücü Yasin E. ve eşi Gülay E.’nin bacakları kırıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Kocaali Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrasında her iki araçta kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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