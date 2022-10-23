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Yerel Sakarya'da feci kaza: 4 yaralı
Yerel

Sakarya'da feci kaza: 4 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 03:58:00 -
Sakarya'da feci kaza: 4 yaralı

D010 Karayolu Kocaali istikametinde meydana gelen kazada, C.K. idaresindeki 54 NG 429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarına devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü C.K., Y.İ.K., R.K. ve A.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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