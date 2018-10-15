THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sakarya'da evinin önünden arabası çalındı

Kaynarca ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin önünde park halinde duran aracı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:14
Sakarya'da evinin önünden arabası çalındı

Ertuğrul Ö.’ye ait 54 KB 396 plakalı otomobil gece saatlerinde Kaynarca ilçesine bağlı Hatipler mahallesinde bulunan evinin önünden çalındı. Sabah kalktığında aracının evinin önünde olmadığını fark eden araç sahibi durumu emniyet yetkililerine bildirdi. Polis ekipleri aracın bulunması için geniş çapta araştırma başlattı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:14
  1. Sakarya
  2. kaynarca
  3. 3.SAYFA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amatör maçta sağlık skandalı! Hakem hayat kurtardı
    1. Amatör maçta sağlık skandalı! Hakem..
    2. Volkan Demirel'den tarihi karar!
    3. Sakarya'da vahşet! Köpeği, tavuklarını..
    4. Şanlıurfa'daki tatbikat gerçeğini..
    5. Ankara'da 'Dünya El Yıkama Günü'..
    6. Yuvanızı başkası değil siz yıkarsınız
    7. TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
    8. Oktay Derelioğlu'nun yeni takımı belli..
    9. Bursa'da bir haftada 28 akü..
    10. Erzincan'da 110 düzensiz göçmen..
    11. Başakşehir'den Arda Turan açıklaması
    12. Kore'den Türkiye açıklaması!
    13. Yangın tatbikatını vatandaşlar gerçek..
    14. Ambulansın çarptığı 3 keçi telef oldu
    15. Bakan Yardımcısı Metin, Sarp'ta..
    16. Başkan Erdoğan Katarlı Bakan ile görüştü
    17. Baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü..
    18. Bursa'da izinsiz yabancı işçi..
    19. Balıkesir'de polisten kaçarken..
    20. Nesli tükenme tehlikesinde olan paçalı..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?