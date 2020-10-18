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Aktüel Sakarya'da ekimi yapılan endüstriyel kenevirlerin hasadı başladı
Aktüel

Sakarya'da ekimi yapılan endüstriyel kenevirlerin hasadı başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Şehrimize katkı sağlayacak, istihdam ve ihracat rakamlarımızı arttıracak iş birliği çalışmaları için hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 15:07:09 -
Sakarya'da ekimi yapılan endüstriyel kenevirlerin hasadı başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince 100 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen endüstriyel kenevirlerin hasadına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hasat için Alancuma bölgesine giden Başkan Ekrem Yüce, endüstriyel alanda kullanılacak kenevirlerin kent ekonomisine katkı sunacağını belirtti.

Kenevirin şehirde işlenerek ihraç edilmesi noktasında görüşmelerin devam ettiğini aktaran Yüce, şehre katkı sağlayacak, istihdam ve ihracat rakamlarını arttıracak iş birliği çalışmaları için hazır olduklarının altını çizdi.

Yüce, kenevirin tarımdan sağlığa, inşaattan gıdaya, petrolden sanayiye kadar birçok alanda kullanılabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayısız faydası olan ve bir zamanlar dünyanın en önemli üretim bitkilerinden biri olan kenevir gibi mucizevi bir bitkinin şehrimizdeki ilk hasadını hamdolsun gerçekleştiriyoruz. Kenevirin şehrimizde işlenerek ham maddeye dönüştürülmesi için de görüşmelerimiz devam ediyor. Şehrimize katkı sağlayacak, istihdam ve ihracat rakamlarımızı arttıracak iş birliği çalışmaları için hazırız. Şehrimize hayırlı olsun, bereket getirsin."

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