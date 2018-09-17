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Sakarya'da düğün salonu önünde silahlı çatışma! Yaralılar var

Hendek ilçesinde, düğün salonunda işletmeci ile bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:12
Sakarya'da düğün salonu önünde silahlı çatışma! Yaralılar var

Olay, Hendek Gençlik Merkezi'ndeki düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonu işletmecisi O.B. ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek düğün salonu dışına taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B., silahıyla grup üzerine ateş açtı. O.B. ve Y.S. vücutlarına kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti. Silahlı kavga çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, düğün salonu işletmecisi O.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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