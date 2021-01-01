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Aktüel Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Aktüel

Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:10:40 -
Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle D-650 kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Geyve ilçesi Alifuatpaşa mevkisi Bilecik istikametinde seyreden Mehmet Uçal idaresindeki 54 AEJ 791 plakalı kamyon, refüje çarparak 6 metre yükseklikten karşı şeride devrildi.

Kabinde sıkışan sürücü Uçal, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan kara yolunun her iki istikameti, kamyonun yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.


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