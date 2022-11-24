Sakarya'da depremde kaç yapıda hasar oluştu? Vali'den açıklama
Düzce'de 5,9 şiddetinde meydana gelen depremin hissedildiği Sakarya'da 45 yapıda hasar tespit edildiği bildirildi.
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde yaşanan depremin hissedildiği Sakarya'da 45 yapıda hasar tespit edildiği bildirildi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirde deprem sonrası 82 yapıyla ilgili hasar ihbarı alındığını belirtti.
Bu yapıların tamamında ekiplerce inceleme yapıldığı bilgisini paylaşan Kaldırım, "37 yapının hasarsız, 41 yapının az hasarlı, 1 yapının orta hasarlı ve 3 müstakil konutun (kırsal alanda) ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.