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Aktüel Sakarya'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı
Aktüel

Sakarya'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:20:18 -
Sakarya'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine F.N'yi Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.N, tutuklandı.

Öte yandan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen mağdurun ifadelerinin yer aldığı bazı haber siteleri hakkında "soruşturmanın gizliliğinin ihlali" suçundan işlem başlatıldı.

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