Sakarya'da cinayet şüphelisi muhtar tutuklandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı.
Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 8 Mayıs'ta tartıştığı Turgay Baş'ı (39) silahla öldürüp kaçtığı iddiasıyla aranan Harmantepe Mahallesi Muhtarı S.T, dün gece Hendek Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
Gözaltına alınan S.T, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.