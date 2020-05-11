  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sakarya'da cinayet şüphelisi muhtar tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:02:12 -
Sakarya'da cinayet şüphelisi muhtar tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı.

Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 8 Mayıs'ta tartıştığı Turgay Baş'ı (39) silahla öldürüp kaçtığı iddiasıyla aranan Harmantepe Mahallesi Muhtarı S.T, dün gece Hendek Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Gözaltına alınan S.T, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı