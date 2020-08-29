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Aktüel Sakarya'da çıkan çöplük yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

Sakarya'da çıkan çöplük yangınına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-29 16:54:48 -
Sakarya'da çıkan çöplük yangınına müdahale ediliyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan çöplük yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yeni Mahalle Sakarya Nehri yakınından bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ve kurumuş otların sıklığı nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçların girmekte zorlandığı alanda müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada çöplerin arasında yer alan lastiklerin tutuşmasıyla gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.



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