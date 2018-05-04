Sakarya'da çeşitli suçlarından aranan 8 şüpheli yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında hırsızlık, görevi suistimal ve dolandırıcılık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 8 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.