Sakarya'da çeşitli suçlarından aranan 8 şüpheli yakalandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında hırsızlık, görevi suistimal ve dolandırıcılık suçundan hapis cezası olan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.04 Mayıs 2018 Cuma 16:06
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında hırsızlık, görevi suistimal ve dolandırıcılık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 8 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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