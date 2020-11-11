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Aktüel Sakarya'da caddelerde sigara içme yasağı ve 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Aktüel

Sakarya'da caddelerde sigara içme yasağı ve 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 21:58:43 -
Sakarya'da caddelerde sigara içme yasağı ve 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı ile 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tüm cadde ve sokaklarda sigara içme yasağının getirildiğini bildirdi.

Tedbirler kapsamında 65 yaş üzerine kısıtlama uygulanacağını belirten Vali Kaldırım, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Sakarya Valiliği, dün, 12 Kasım itibarıyla tüm pazar yerlerinde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına, pazar yerlerine giriş ve çıkışların denetimli ve kontrollü yapılmasına, maskesi olmayanların bu alanlara sokulmamasına karar verildiğini açıklamıştı.

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