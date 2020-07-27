Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 49 gün önce dereye düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ailesiyle 9 Haziran'da piknik yapmaya gittiği Mudurnu Yongalık Mahallesi'nde Mudurnu Deresi'ne düşen 5 yaşındaki Muhammed Ali Göçen, tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Göçen'in cenazesinin İstanbul Pendik'te defnedileceği öğrenildi.