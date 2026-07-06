Hastanede borsa vurgunu: Ünlü cerrahları bile dolandırıp kaçtı
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Doktor Öğretim Görevlisi Fatih A.'nın, "Amerikan borsasında yüksek kazanç" vaadiyle aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu 50'den fazla sağlık çalışanını milyonlarca lira ve döviz dolandırdığı iddia edildi. Kendi geliştirdiği algoritma yalanıyla meslektaşlarının paralarını alan, hatta taşınmaz tapularını üzerine geçiren vurguncu doktorun yurt dışına kaçtığı ileri sürülürken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü soruşturma başlattı.