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Hastanede borsa vurgunu: Ünlü cerrahları bile dolandırıp kaçtı

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Hastanede borsa vurgunu: Ünlü cerrahları bile dolandırıp kaçtı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Doktor Öğretim Görevlisi Fatih A.'nın, "Amerikan borsasında yüksek kazanç" vaadiyle aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu 50'den fazla sağlık çalışanını milyonlarca lira ve döviz dolandırdığı iddia edildi. Kendi geliştirdiği algoritma yalanıyla meslektaşlarının paralarını alan, hatta taşınmaz tapularını üzerine geçiren vurguncu doktorun yurt dışına kaçtığı ileri sürülürken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü soruşturma başlattı.

#1
Foto - Hastanede borsa vurgunu: Ünlü cerrahları bile dolandırıp kaçtı

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih A. hakkında, "ABD borsasında yüksek kazanç" vaadiyle aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanından milyonlarca lira ve döviz topladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Fatih A.’nın yurt dışına çıktığı ileri sürüldü.

#2
Foto - Hastanede borsa vurgunu: Ünlü cerrahları bile dolandırıp kaçtı

Antalya’da sağlık camiasını sarsan iddiaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih A., iddiaya göre kendi geliştirdiğini söylediği algoritma ve aplikasyon aracılığıyla Amerikan borsasında gece saatlerinde yapılan işlemlerden döviz bazında yüksek kazanç sağlandığını anlattı. Fatih A.’nın bu yöntemle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladığı öne sürüldü.

#3
Foto - Hastanede borsa vurgunu: Ünlü cerrahları bile dolandırıp kaçtı

50'Yİ AŞKIN MAĞDUR OLDUĞU İDİDA EDİLİYOR İddiaya göre, sisteme para yatıranlar arasında ünlü cerrahların da bulunduğu, bazı sağlık çalışanlarının ise yüksek kazanç elde edeceği düşüncesiyle kredi çektiği ve evini ipotek ettirdiği belirtildi. Mağdurlardan birinin sistem nedeniyle 1 milyon doların üzerinde kaybı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

#4
Foto - Hastanede borsa vurgunu: Ünlü cerrahları bile dolandırıp kaçtı

TAŞINMAZLARIN TAPULARINI DA ÜZERİNE ALDIĞI İDDİASI!

#5
Foto - Hastanede borsa vurgunu: Ünlü cerrahları bile dolandırıp kaçtı

Fatih A.’nın yalnızca para ve döviz toplamakla kalmadığı, bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldıkları taşınmazların tapularını da satış işlemlerinin daha kolay yürütüleceği gerekçesiyle kendi adına tescil ettirdiği iddia edildi.

#6
Foto - Hastanede borsa vurgunu: Ünlü cerrahları bile dolandırıp kaçtı

Olay kapsamında mağdur sayısının 50’yi aştığı ileri sürülürken, iddiaların ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

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