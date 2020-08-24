  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sakarya'da bir depo alev alev yandı
Yerel

Sakarya'da bir depo alev alev yandı

Sakarya'da bir marketin deposunda yangın çıktı. Yaklaşık 2 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:23:00 -
Sakarya'da bir depo alev alev yandı

Bu sabah Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir süpermarketin deposunda yangın çıktı.

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, yangının nedeni henüz belirlenemedi. Hızla büyüyen yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen market çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çalışanların ihbarı üzerine yangının yaşandığı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Marketten yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, 2 saat mesai harcayan iftaiye erleri yaklaşık iki saattir yangına müdahale ediyor.

Ayrıca yangın sonrası depodan yükselen siyah dumanlar, bir drone tarafından havadan görüntülendi. Söz konusu görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu
Siyaset

Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu

Hürriyet yazarı Tülay Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken çekilen gizli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...
Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti
Dünya

Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, California'da devam eden yangınlar için ‘büyük afet’ ilan etti.
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı