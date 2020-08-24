Sakarya'da bir depo alev alev yandı
Sakarya'da bir marketin deposunda yangın çıktı. Yaklaşık 2 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın drone ile havadan görüntülendi.
Bu sabah Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir süpermarketin deposunda yangın çıktı.
İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, yangının nedeni henüz belirlenemedi. Hızla büyüyen yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen market çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çalışanların ihbarı üzerine yangının yaşandığı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Marketten yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, 2 saat mesai harcayan iftaiye erleri yaklaşık iki saattir yangına müdahale ediyor.
Ayrıca yangın sonrası depodan yükselen siyah dumanlar, bir drone tarafından havadan görüntülendi. Söz konusu görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.