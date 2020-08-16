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Aktüel

Sakarya'da açtığı ateş sonucu babaannesi ölen, babası yaralanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 12:36:55 -
Sakarya'da açtığı ateş sonucu babaannesi ölen, babası yaralanan zanlı tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartışma sırasında tüfekle ateş açması sonucu babaannesinin ölümüne, babasının da yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Durmuşlar köyünde dün tartıştığı babası Ö.G'yi tüfekle ateş ederek yaralayan, kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan babaannesi R.G'nin ölümüne neden olan E.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akyazı ilçesi Durmuşlar köyünde dün E.G. ile babası Ö.G. arasında tartışma çıkmıştı. E.G'nin tüfekle ateş açması sonucu babası göğsü, kavgayı sonlandırmaya çalışan babaannesi R.G. ise dizinden yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan babaanne kurtarılamamış, baba Ö.G. tedavi altına alınmıştı.

Şüpheli E.G, olayın ardından suç aleti tüfekle yakalanmıştı.

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