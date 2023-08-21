  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sakarya'da acı olay
Gündem

Sakarya'da acı olay

Yeniakit Publisher
2023-08-21 14:21:00 -
Sakarya'da acı olay

Sakarya'da yaşayan ve denize girmek için gittiği Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde suda boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı kurtaran 38 yaşındaki Maşallah Akhan hayatını kaybetti.

Olay, dün Kandıra ilçesi Cebeci sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Geyve Karaçam'da yaşayan 38 yaşındaki Maşallah Akhan, Cebeci sahiline gitti. Burada 10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Akhan, suya atladı. Küçük kızı kurtaran Maşallah Akhan, sudan çıkamadı. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldıktan sonra Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Akhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Maşallah Akhan, Geyve Karaçam Mahallesi Kestanelik Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması
NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması

Gündem

NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya
Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya

Gündem

Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya

Maskesi düştü! Sığınmacı düşmanı 'sığınmacı İlay Aksoy'
Maskesi düştü! Sığınmacı düşmanı 'sığınmacı İlay Aksoy'

Gündem

Maskesi düştü! Sığınmacı düşmanı 'sığınmacı İlay Aksoy'

Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı
Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı

Gündem

Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı

Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti
Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti

Resmi İlanlar

Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti

Devlet dairelerindeki israf…
Devlet dairelerindeki israf…

Gündem

Devlet dairelerindeki israf…

Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık
Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık

Gündem

Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23