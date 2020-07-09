Sakarya'da 3 askerimizin şehit olduğu patlamadan sonra ortaya çıkan kamyonun görüntüsü şok etti

Geçen hafta havai fişek fabrikasındaki patlamayla sarsılan Sakarya'dan gelen son dakika haberlerine göre Taşkısığı bölgesinde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. 2 asker şehit olurken bazı asker ve siviller de yaralandı. Patlama sonrası havai fişek taşıyan kamyonun adete paramparça olması görenleri şok etti.

Valilik açıklamasına göre,

'3 askerimiz şehit oldu, 6 vatadaşımız yaralı' açıklaması yapıldı

Gelen son dakika bilgisine göre Hendek'teki fabrika patlamasında patlamayan havai fişekler, kamyonla taşınırken patlama oldu. Havai fişekleri patlatmak için taş ocağına götüren kamyonda patlama oldu. Olayda 6 jandarmanın yaralandığı öne sürüldü. Yaralı jandarmalardan 3'sinin şehit olduğu belirtiliyor.