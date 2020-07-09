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Gündem

Sakarya'da 3 askerimizin şehit olduğu patlamadan sonra ortaya çıkan kamyonun görüntüsü şok etti

Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Havai fişek taşıyan kamyonun patlama sonrası görüntüleri şok etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:08:00 - 2020-07-09 14:29:29
Sakarya'da 3 askerimizin şehit olduğu patlamadan sonra ortaya çıkan kamyonun görüntüsü şok etti

Geçen hafta havai fişek fabrikasındaki patlamayla sarsılan Sakarya'dan gelen son dakika haberlerine göre Taşkısığı bölgesinde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. 2 asker şehit olurken bazı asker ve siviller de yaralandı. Patlama sonrası havai fişek taşıyan kamyonun adete paramparça olması görenleri şok etti.

Valilik açıklamasına göre,

'3 askerimiz şehit oldu, 6 vatadaşımız yaralı' açıklaması yapıldı

Gelen son dakika bilgisine göre Hendek'teki fabrika patlamasında patlamayan havai fişekler, kamyonla taşınırken patlama oldu. Havai fişekleri patlatmak için taş ocağına götüren kamyonda patlama oldu. Olayda 6 jandarmanın yaralandığı öne sürüldü. Yaralı jandarmalardan 3'sinin şehit olduğu belirtiliyor.

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Yorumlar

Ayhan Sırma

Nasıl bir sorumsuzluk canlar kime emanet bu patlayıcıların taşınmasının bir prosedürü yokmu, maddi ve manevi zararı kim karşılayacak ölenlerin ailelerine ne diyeceksiniz
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TÜRK MİLLETİ

Beceriksizliğin danışkası.gerekli önlemler alındıktan sonra bindirme ve indirme işleminin yapılması lazım.3 Ailenin ocağı söndü, Şehitlerimize Allah'tan rahmet,yaralılara acil şifalar dileriz.Maalesef her zaman söylediğimiz gibi,her tarafta denetim eksikliğ var,biz diyoruz ki,denetim denetim.Askerlerimizin canı,önce Allah'a sonra size emanetti,maalesef olmuyor.Yazıktır,günahtır.Bunun vebalı çok büyük.Ekonomidede öyle bugün 5.-tl olan birşey yarın 7-8 lira denetim olmadığından herkes her istediği fiata satıyor ( Marketlerle ilgili dernekler şu fiattan satacaksın diyor,o fiattan satıyorlar.İlgili dernekler ya kapatılmalı,yada denetim altına alınmalı.Bu dernekler zanneder sek hükümetimize muhalif dernekler.Bu gibi derneklerin tamamı kapatılmalı,vatandaş ancak bunlar kapatılınca rahat bir nefes alır,fiat istkrarı ancak sağlanır. Zn N
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