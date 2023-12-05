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Yaşam Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı
Yaşam

Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-12-05 03:35:00 -
Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Sakarya Akyazı'da meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ada Caddesi üzerinde Ş.A., idaresindeki 54 HY 724 plakalı otomobil, B.K. yönetimindeki 06 DY 0649 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen odun yüklü traktörün karıştığı zincirleme kazada Ş.A. (62), N.Y. (52), E.Y. (49) ve B.K. (56) yaralandı.


Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO


SAKTİM ekibinin de destek verdiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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