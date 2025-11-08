  • İSTANBUL
Yerel Sakarya'da 2 yaşındaki çocuğun acı sonu!
Yerel

Sakarya'da 2 yaşındaki çocuğun acı sonu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen feci kazada 12 yaşındaki bir çocuğun kullandığı patpat iki kardeşe çarptı. Kazada 2 yaşındaki Eslen Ayaz hayatını kaybetti.

Feci kaza, Dokurcun Dedeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasına ait patpatla köy içinde seyir halinde olan A.T. (12) idaresindeki patpat, Eslem Ayaz (2) ve ablası N.A. (6)’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki küçük kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak minik Eslem Ayaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan N.A. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası patpat sürücüsü A.T., Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

