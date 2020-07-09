Sakarya'da 2. patlamada son durum ne? Ölü ve yaralı sayısı kaç?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Sakarya Valisi olaya ilişkin "3 şehidimiz var 6 kişi yaralandı" dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde bir patlama meydana geldi. Hendek'te geçen hafta patlama yaşanan fabrikadaki ürünleri, imhaya götüren kamyonda meydana gelen patlamada, 3 asker şehit oldu, 11'i asker 12 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı, şehit askerlerden ikisinin Patlayıcı Madde İmha Timi'nde görevli olduğunu açıkladı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Taşkısığı Mahallesi’nde şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki malzemelerin sevkiyatı sırasında yaşandığı öğrenildi.

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce patlamada 2 askerin şehit olduğunu, 5’i asker 6 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yüce şöyle konuştu:

* Olaya müdahale edildi, devamlı bana bilgi aktarılıyor. Şu an bana verilen bilgi iki şehidimiz var, 8 civarında yaralımız var.

* İmha edilmek üzere götürülen mühimmat aracında patlama sonucunda bunlar oluştu. Ortalık bir toparlansın, duruma hakim olalım sizlere daha net bilgiler aktarırım inşallah.

Bakan Soylu bölgeye gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde yaşanan patlamanın ardından olay yerinde açıklamalarda bulundu.

Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gelerek bilgi aldı.

İncelemenin ardından Bakan Soylu şu açıklamalarda bulundu:

* Geçen hafta Cuma günü Hendek'te gerçekleşen, patlamadan sonra savcılarımızın ve ilgili arkadaşlarımızın koordinasyonuyla birlikte oradaki patlayıcı maddelerin durmamasına yönelik karar alındı.

* Nereye taşınabileceği konusunda bir iki alternatif ortaya konuldu. Yaklaşık 15 tonluk patlayıcı, hem buraya hem de buradan farklı olan başka bir noktaya taşınmaya başladı.

* Ormana yakın olması sebebiyle buranın çok doğru olacağı konusunda karar verdiler.

* Başlarında Ankara'dan gönderdiğimizin Jandarmaya bağlı patlayıcı timi vardı. Savcıların ve ilgili ekiplerin koordinesinde 15 tonluk patlayıcı işlemi gerçekleştirildi.

* Son 1- 1.5 tonluk patlayıcı varken hepimizi üzen bu olay başımıza geldi.

12 KİŞİ HASTANEDE

Soylu patlatma işleminin itfaiye ile 112 nezaretinde ve nizama göre yapıldığını söyledi ve şöyle devam etti:

* Tam boşaltma esnasında, neden olduğu yapılacak soruşturma neticesinde belli olacak bir patlama meydana geldi.

* İkisi patlayıcı madde imha timinden olan, biri İstanbul biri Ankara'dan olan iki arkadaşımız, biri de alanın güvenliğini alan jandarma personeli şehit oldu.

* Aracın şoförü ağır yaralı. Hastanede ameliyatta. Yine Kocaeli'nde hastaneye sevk edilen bir jandarmamız var.

* Kaburgasında hafif bir ağrı olan jandarma personelimiz var.

* Toplam sayı şu anda 11 jandarma personeli, bir kamyon şoförü. 3 arkadaşımızın dışında diğerlerinde her hangi bir tehlike yok.

* Kocaeli'ne sevk edilende hafif bir yanık var. Zannediyorum orada tedavi altına alındı.

“EKSİKLİK VARSA…”

Bakan Soylu, “Bu konuya ilişkin müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız olayı araştırıyor. Bir eksiklik var ise buna ilişkin tahkikat yapacağımızı ve sonuçlandıracağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Şehit ailelerine acı haber ulaştı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın (32) Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın şehit olduğu haberi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Uludurebent Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış'tan alan anne Fatma Yazar (55) ile çiftçi baba Mesut Yazar (57), büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga’nın Afyonkarahisar’daki ailesine acı haber ulaştı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada 3 kişi şehit olurken, 11 kişi ağır yaralandı. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga’nın Afyonkarahisar’ın Sümer Mahallesi'ndeki ailesine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince acı haber verildi.