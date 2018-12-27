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Sakarya'da 1 milyon 819 bin 200 TL değerinde sahte para ele geçirildi!

Sakarya'da düzenlenen sahte para operasyonunda, 1 milyon 819 bin 200 TL tutarında sahte para ve para basımında kullanılan çok miktarda hologram ile selogramlar ele geçirildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 18:28
Sakarya'da 1 milyon 819 bin 200 TL değerinde sahte para ele geçirildi!

Sakarya’da polis ekiplerince yolcu otobüsü ile şehre giren şahsın üzerinden 1 milyon 819 bin 200 TL tutarında sahte para ve para basımında kullanılan çok miktarda hologram ile selogramlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada E.U. (37) isimli şahsın piyasaya sahte para süreceği bilgisi edinildi. 2 gün önce şehirlerarası yolcu otobüsü ile Sakarya'ya girdiği tespit edilen E.U. için ekiplere operasyon düzenlendi. Sakarya'da ve diğer illerde piyasaya sürmek amacı ile yanında bulunan kalıp halinde basmış olduğu ve hazırlık aşamasındaki tabaka şeklinde 20, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar halinde toplamda 1 milyon 819 bin 200 TL tutarında sahte para ve para basımında kullanılan çok miktarda hologram ile selogramlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:28
  1. Sakarya
  2. Sahte para operasyonu

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