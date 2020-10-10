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Aktüel Sakarya ve Zonguldak'ta trafik kazaları MOBESE kameralarında
Aktüel

Sakarya ve Zonguldak'ta trafik kazaları MOBESE kameralarında

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:13:04 -
Sakarya ve Zonguldak'ta trafik kazaları MOBESE kameralarında

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde çarpışan servis aracı ile özel halk otobüsünün refüje çıkarak yön levhasını devirmesi görülüyor.

Kentte D-100 kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda meydana gelen kazada, sola dönmek isteyen panelvanın karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması, Serdivan ilçesindeki kazada ise kavşak içerisinde Bağlar Caddesi yönüne gitmeye çalışan otomobilin başka bir otomobille çarpışması MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Zonguldak'ta ise sola manevra yapan kamyonetin yanından geçen taksiye çarpması kameralara yansıdı.

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