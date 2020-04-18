Sakarya ve Bolu'da polisten 2 çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

BOLU/SAKARYA (AA) - Sakarya ve Bolu'da polis ekipleri, 2 çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Bolu'da Karamanlı Mahallesi Irmak Sokak'ta oturan Elif Esen, 155'i arayarak, 6 yaşındaki kızı Meryem'in bugün doğum günü olduğunu söyledi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle kutlama yapamadıklarını belirten Esen, kızının bu duruma çok üzüldüğünü ifade etti.

Bunun üzerine ekipler Meryem için sürpriz doğum günü hazırlığı yaptı. Küçük kıza pasta ve hediye alan ekipler, sokağa gelip anonslarla Meryem'i kutladı. Daha sonra polis aracından alınan pasta apartmanın içinde hazırlandı ve üzerindeki mumlar yakıldı.

Kendisi için hazırlanan sürprize şaşıran Meryem, mumları üfledi, ardından polislere teşekkür etti.

Ekipler, Meryem ve küçük kardeşine hediyeler verdi. Meryem de polislere yaptığı resmi hediye etti.

- Sakarya

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde de polis ekipleri, 9 yaşındaki Burak Efe Civan'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Tülay Civan, 155'i arayarak oğlu Burak Efe'nin doğum günü olduğunu ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlama yapamadıklarını söyledi.

Bunun üzerine adrese giden ekipler aldıkları pastayla Burak Efe'ye sürpriz yaptı.

Çok sevindiğini söyleyen Burak Efe, "En sevdiğim doğum günüm bu oldu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Mahmut Civan da bu zor süreçte kendilerini geri çevirmeyen polis ekiplerine teşekkür etti.