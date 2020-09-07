Sakarya Valisi Kaldırım mevsimlik işçileri ziyaret etti:

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kocaali ilçesinde fındık işçilerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eşi Berihan Kaldırım ile Kocaali ilçesinde fındık hasadı yapan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret eden Kaldırım, onlarla bir süre sohbet edip fındık topladı.

Kaldırım, burada yaptığı açıklamada, ekmeğinin peşinde koşan, alın teri döküp ekmeğini kazanan işçileri, günlerine ortak olmak ve varsa sıkıntılarını gidermek amacıyla ziyaret ettiğini belirtti.

- "İlimizdeki işçi kardeşlerimiz bizlere birer emanettir"

Sakarya'ya gelen işçilerin her zaman olduğu gibi bugün de huzur içinde çalıştığını ifade eden Kaldırım, şunları kaydetti:

"İlimizdeki işçi kardeşlerimiz bizlere birer emanettir. Yaşanan müessif ve münferit olayın bütün Sakarya'ya mal edilmesi yanlıştır. Bu tür olaylara karşı asla müsamaha göstermeyiz, göstermeyeceğiz. Bu konuda da gereği ne ise o yapılıyor, yapılacaktır. Şu anda asla tasvip etmediğimiz bu olaya sebep olanlar gözaltındadır ve adli süreç devam etmektedir. İdari olarak da ne gerekiyorsa yapılacaktır. Olayın mağduru olan aile fertleriyle hem İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hem de ben bizzat görüştük. Onlara hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de devlet olarak her zaman arkalarında olduğumuzu belirttik. Asla tasvip etmeyeceğimiz bu tür olaylara kesinlikle müsaade etmeyiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

Kaymakam ve belediye başkanlarına kente çalışmaya gelen işçileri ziyaret ederek sorunlarını dinlemeleri talimatı verdiğini aktaran Kaldırım, Sakarya'nın huzur şehri olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman dışarıdan gelen insanlara bağrını açarak misafirperver davranacağını ifade etti.



Sakarya'nın son derece misafirperver, kalbi sevgi dolu, asil insanların şehri olduğuna işaret eden Vali Kaldırım, "İlimiz, dokusu, kimliği, hoşgörüsü, sağlam kodları, misafirperverliği, huzuru, gönül zenginliğiyle farklı coğrafya ve kesimlerden insanların uyum ve güven içinde yaşadığı muhteşem bir şehirdir. Ülkemiz doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine nasıl bir bütün ise ilimizde de vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktadırlar. Sakarya, 'Huzur şehri' olarak tanınıyor. Bizim dostluğumuza, kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize kimse zarar veremez." değerlendirmesinde bulundu.

İşçilerin daima yanlarında olduklarını belirten Kaldırım, ziyaretin sonunda mevsimlik işçilere kolaylıklar dilerken fındık hasadının da bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

- "Bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadık"

İşçilerin çavuşu Mustafa Turan ise 30 yıldır Batman'dan Sakarya'ya fındık toplamak için geldiğini kaydetti.

"Biz hep biriz, beraberiz, kardeşiz" diyerek bugüne kadar Sakarya'da herhangi bir sorun yaşamadıklarını, son derece iyi karşılandıklarını anlatan Turan, kent insanının son derece misafirperver ve yardımsever olduğunu, yaşanan münferit olayların bütün Sakarya'ya mal edilmesinin büyük haksızlık olduğunu belirtti.

Bu arada işçilerle fındık toplayan Vali Kaldırım'a seslenen Turan'ın, "Sayın Valim, iyi fındık toplayamıyorsun, arkada bırakıyorsun, sana yevmiye yok" demesi üzerine Vali Kaldırım'ın başka bir işçi çavuşuna dönerek, "Bak yevmiyemizi kestiler Abdülkadir Bey, işimiz zor." şeklinde cevap vermesi üzerine gülüşmeler yaşandı.