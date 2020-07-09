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Gündem

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan ilk açıklama: 3 şehidimiz var

Sakarya'da meydana gelen patlamanın ardından açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım "Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:08:00 -
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan ilk açıklama: 3 şehidimiz var

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı bölgesinde patlamamış havai fişeklerin taşındığı kamyonda patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya Valisi: 3 Şehit var

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise patlama ile ilgili "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Selman

La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. 
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Bekir

Ulan  beyinsizler taşıması indirmesi bindirmesi boşaltması son derece riskli olan patlayıcıyı sözde konrollü imha için deniliyor  bu patlayıcı yerinde imha edilmesi gerekirdi maden ocağına 50 km taşıyıp oradaki kayaları parçalamakmıydıki derdiniz . Yazık ulan yazık giden emir kulu insanlara o talimatı verenler bunun hesabını Allah sorsun size
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