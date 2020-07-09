Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan ilk açıklama: 3 şehidimiz var
Sakarya'da meydana gelen patlamanın ardından açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım "Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var." ifadelerini kullandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı bölgesinde patlamamış havai fişeklerin taşındığı kamyonda patlama meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sakarya Valisi: 3 Şehit var
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise patlama ile ilgili "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var." ifadelerini kullandı.