Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Sözleşmeli Personel alınacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
• 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
• 2020 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP 94 puanına sahip olmak.
• Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.
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