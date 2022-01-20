  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sakarya TOKİ evleri için başvurular başladı mı 2022? TOKİ Sakarya konut başvurusu ne zaman?
Ekonomi

Sakarya TOKİ evleri için başvurular başladı mı 2022? TOKİ Sakarya konut başvurusu ne zaman?

TOKİ Sakarya başvurusunda kim nereden bulunabilir? Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerini yakından takip ediyor. Son olarak TOKİ Adapazarı projesi başvuru tarihlerini açıkladı. Peki, TOKİ başvuruların ne zaman alınacak 2022? Sakarya Adapazarı TOKİ başvuru tarihi!

Yeniakit Publisher
2022-01-20 17:11:00 -
Sakarya TOKİ evleri için başvurular başladı mı 2022? TOKİ Sakarya konut başvurusu ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Sakarya Adapazarı 293 konut projesi başvuru tarihlerini açıkladı. Peki, TOKİ başvuruların ne zaman nasıl yapılıyor?

Sakarya TOKİ evleri için başvurular başladı mı 2022? TOKİ Sakarya konut başvurusu ne zaman?

TOKİ Adapazarı konut projesi başvuruları 17 Ocak Pazartesi günü başladı. Başvuru işlemi 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Proje kapsamında 200 adet 2+1 daire ve 90 adet 3+1 ev satışa çıkarılacak. TOKİ Adapazarı projesinde en düşük daire ücreti 249 bin 765 lira, en yüksek fiyat ise 402 bin 92 lira olarak açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay