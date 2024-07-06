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Gündem Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Gündem

Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-06 16:08:00 -
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu sebebi ile denize girişler yasaklandı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz ve ağır deniz şartları sebebi ile denize girişler yasaklandı.

Karasu Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Olumsuz deniz durumu ölümlü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır deniz şartları sebebi ile bugün (06.07.2024) saat 15.00 itibariyle denize girişler yasaklanmıştır” denildi.

Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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